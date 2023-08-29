Известный в Нижнем Тагиле рок-клуб «К2» объявил о своём закрытии

Владелец клуба «К2» Михаил Козлов опубликовал в социальных сетях пост о закрытии заведения. Причиной стали невыгодные условия нового арендного договора, который выставили владельцы помещения.

«Друзья! К великому сожалению, мне пришлось закрыть клуб по причине невыносимых условий договора аренды помещения, но я в поисках нового и, надеюсь, найду подходящую площадку и мы возобновим наши всем полюбившиеся рок концерты. Если у кого-нибудь есть на примете подобные площадки, кидайте мне в личку, я буду смотреть их», — написал Козлов.

Клуб на улице Трикотажников, 1к2 просуществовал более 12 лет. За это время на сцене выступили десятки музыкальных групп и исполнителей со всей России. Атмосферное место, пропитанное роком и свободой, стало по-настоящему родным для многих музыкантов.

«Для меня “К2” — это особенное место как для музыканта, так как я имею непосредственное отношение к его созданию именно как концертной площадки. За без малого 15 лет это место превратилось из обычного картинг-центра, куда приходили жители и гости города покататься на машинках, в место проведения отличных концертов и различных других мероприятий. Я видел, как площадка развивалась с каждым годом всё больше и больше. Концерты становились масштабнее и зрелищнее. Сколько раз я сам выходил на сцену в составе разных коллективов, не сосчитать на пальцах. Картинг-клуб “К2” — это своя атмосфера, и очень жаль, что эта площадка закрывается. Очень жаль, что не получилось прийти к какому-то компромиссу с арендодателями. Директору “К2” Михаилу я желаю не отчаиваться и двигаться вперёд. Уверен, что получится возобновить деятельность клуба в другом месте, а я всегда буду готов поддержать и помочь в этом, как 15 лет назад», — рассказал АН «Между строк» участник групп «Контрабанда» и «ОвероН» Владимир Журавлёв.

«Очень плохая новость, конечно же. Это серьёзный удар по музыкальной индустрии нашего города. Надеемся, что “К2” возродится в другом месте. Возможно, даже в лучшем, чем прежде. Главное — не потерять тот колорит, что был», — считают участники рок-группы «25 квадрат».