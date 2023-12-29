Известный тагильский тренер Алексей Фетисов возглавил ХК «Тамбов»

Бывший игрок и тренер ХК «Спутник» Алексей Фетисов возглавил ХК «Тамбов», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальных страницах команды в соцсетях.

Отметим, что Фетисов вошёл в тренерский штаб команды ещё в августе. Он помогал главному тренеру «волков» Александру Журику. В ноябре Министерством спорта Тамбовской области тагильчанин был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.

Алексей Фетисов после завершения игровой карьеры в 2008 году работал главным тренером в нижнетагильском «Спутнике», «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыарке» (Караганда). Два последних сезона работал в «Южном Урале» в качестве старшего тренера.