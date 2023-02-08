Известный тагильский блогер стал жертвой травли в соцсетях после смерти матери

Известный тагильский блогер и уфолог Валентин Дегтерёв пожаловался на жёсткую травлю в интернете со стороны некого Александра из Бийска и его сторонников. Александр на страницах своих соцсетей и в Telegram-канале всячески унижает самого Валентина и его покойную мать.

По словам тагильчанина, травля началась после того, как он опубликовал видео на своём YouTube-канале, в котором рассказал историю из детства своей мамы в военные годы. Недоброжелатели увидели видеоролик и начали глумиться над женщиной, начав рисовать на её фотографиях свастику, лозунги нацистов и выкладывая картинки в общий доступ.

«Они услышали на моём YouTube-канале историю жизни моей мамы и принялись глумиться над ней. Этот Александр из Бийска начал рисовать на фотографиях моей мамы свастику и лозунги нацистов. Также он высказывал сожаление, что немцы её не убили ещё в детстве, затем начал рассказывать всем, что я насиловал свою собственную маму, и тут же рассказывал о том, как вступает с моей умершей мамой в половые отношения. Он создал канал на YouTube, который ведётся от имени моей мамы, в котором он смеётся над её смертью, глумится над её судьбой, издевается над её фотографиями. Кроме того, в своей группе в Telegram он разместил фото моей мамы с фашисткой свастикой на её лице. Много раз он записывал голосовые сообщения, а также прямые эфиры на YouTube, где называл мою маму и меня недочеловеками, которые не имеют право на жизнь», — рассказал АН «Между строк» Валентин Дегтерёв.

Сейчас Валентин переживает за могилу своей матери, поскольку хейтеры объявили сбор денег в интернете, чтобы приехать в Нижний Тагил и осквернить её.

Валентин писал на Александра заявления в полицию, Следственный комитет и прокуратуру, но ему отказывали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Блогер считает, что правоохранители бездействуют из-за того, что Александр — бывший сотрудник полиции.

«Так как он бывший следователь в звании лейтенанта полиции, то его всеми силами оправдывают. Кроме того, он сам просит своих друзей писать на меня заявления. Сейчас он говорит, что я сам виноват. Не надо было рассказывать о моей маме, не было бы тогда и картинок со свастикой на её лице», — пояснил блогер.

В конце прошлого года Валентин обратился в Роскомнадзор с просьбой закрыть Telegram-каналы Александра, но на момент публикации они продолжают работать.

Дегтерёв — тагильский блогер, уфолог и радиолюбитель. Известность мужчина получил в 2012 году, когда сделал сенсационное заявление о перехвате сигнала бедствия от экипажа АН-2, потерпевшего крушение на севере Свердловской области. Он уверял, что обломки кукурузника следовало искать в 120 километрах от Серова. Не смутило тагильчанина даже то, что с момента исчезновения самолёта на тот момент прошло уже 3 месяца. Дегтерёв стал мелькать в повестке местных и федеральных СМИ, но спустя время выяснилось, что уфолог всё-таки ошибся: обломки самолёта были найдены в другом месте.