Известный писатель Алексей Иванов представит свои новые книги на фестивале под Нижним Тагилом 

10 сентября в «АртРезиденции» в Черноисточинске пройдёт второй арт-фестиваль «Демидов-фест» (6+). Среди известных гостей будет российский писатель, автор романа «Географ глобус пропил» (16+) Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева. Они представят две первые книги авторской серии путеводителей по Уралу «Путешествия с Алексеем Ивановым» (12+). Новые книги писателя, рассказывают организаторы, — это настоящий автомобильный маршрут по городам и посёлкам Урала.

Кроме презентации книг Иванова, 10 сентября гостей «АртРезиденции» ждёт большая программа с выставками, лекциями и концертами на старом демидовском заводе. В этот раз организаторы фестиваля решили провести его в стиле стимпанк (направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство).

«Мы не стали делать на нашем фестивале какую-то историческую реконструкцию и наряжать героев в костюмы времён Демидовых. Мы придумали небольшую творческую стилизацию и вдохновились заводами прошлых веков. Гостей мы тоже приглашаем наряжаться в стиле стимпанка, ключевые элементы которого — железо, шестерёнки, заводские элементы, дым и пар», — рассказала «Афише МС» участница команды «АртРезиденции» Елена Кирилюк.

На фестивале свой дизайнерский проект «Индустриальный бог» презентует студент Строгановской академии Родион Абушев, а студенты Нижнетагильского технологического института покажут технологические изобретения. Кроме этого, гостей ждут выступления музыкальных групп из Екатеринбурга, шоу огня и пара и выставка стимпанк-художников.

На втором этаже в галерее большого цеха откроется экспозиция «Железный пояс» (6+), на которой представят основные маршруты путеводителей и графические работы художника Елены Мазур. Авторская команда проведёт экскурсии и встречи с художниками.

Также гостей «Демидов-феста» традиционно ждут мастер-классы и маркет-плейс от мастеров и ремесленников. Вход на фестиваль и концертные площадки будет платным. Приобрести билеты можно заранее на сайте или в день мероприятия. Фестиваль пройдёт 10 сентября с 12:00 до 19:00.

Напомним, что арт-фестиваль «Демидов-фест» придумала команда «АртРезиденции» в Черноисточинске в 2020 году. Его проводят в цехах бывшего завода по адресу Кирова, 2а.