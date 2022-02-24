Известный DJ Нижнего Тагила Сергей Доронин проведёт открытый урок в своей школе диджеинга 

В эту субботу, 26 февраля, в 16:00 в креативном кластере «Самородок» состоится день открытых дверей в DJ School (12+). Известный в Нижнем Тагиле и за его пределами диджей Сергей Доронин проведёт авторский мастер-класс и научит всех, кому исполнилось 12 лет, азам работы за пультом.

«Школа существует с конца 2018 года. Начиналась она в домашней студии. Сейчас же у нас очень качественная организация благодаря “Самородку”, мы запускаем проект в его стенах, создавая сразу несколько продуктов на музыкальном рынке», — рассказал «Афише МС» Сергей Доронин.

Вместе с Сергеем в проекте участвует музыкант Yefim Malko. Он уже 20 лет занимается написанием электронной музыки, которая издаётся на виниле и которую слушают по всему миру. Ученики школы смогут пройти базовый курс по написанию электронной музыки, посещать групповые и индивидуальные занятия по диджеингу. Создатели проекта уверены, что профессия диджея актуальная, интересная и прибыльная. Получить перспективный скилл смогут подростки старше 12 лет и взрослые.

«У нас собралась мощная команда профессионалов, все занимаются музыкой более 20 лет. Мы считаем, что опытом нужно делиться с народом. Очень круто, когда есть общение, обмен энергиями, возможность развития. Люди встречаются разные, мы им помогаем найти себя, обрести душевный прилив и покой, подтолкнуть их к искусству и вдохновить на новые победы», — говорит Сергей Доронин.

На бесплатном мастер-классе любой желающий сможет сыграть свой первый DJ-микс, послушать сеты популярных диджеев Yefim Malko, Ilya Tofilo, Aleksey Naritsyn, Stan Kowi, а также посмотреть документальный фильм об этом ремесле и фотовыставку.

Для участия в мастер-классе нужно зарегистрироваться заранее.