Известный блогер Илья Maddyson снял ролик о Нижнем Тагиле и оценил местную шаурму

Известный российский видеоблогер Илья Давыдов, также известный как Maddyson, снял ролик о своём путешествии по Свердловской области. В новом видео показано, как Илья во время остановки поезда прошёлся по Привокзальной площади Нижнего Тагила и проспекту Строителей, а также приобрёл шаурму в ларьке недалеко от вокзала и продукцию тагильского пивоваренного завода.

«Это жесть… Не знаю, как выглядит Верхний, но Нижний Тагил выглядит прекрасно. Мне нравится. Мне тут сказали, что “Вышний” Тагил ещё хуже, чем Нижний, но мне кажется, так нельзя говорить о таком прекрасном месте… Тут любопытно всё в плане гастрономов и всего такого. Реально сельпо с развалочками. А ещё тут огромное количество людей ходят в спортивных костюмах, я бы чувствовал себя как в раю, если бы сам был в спортивном костюме. А так как я хожу в пальто и снимаю, все думают, что я шпион, возможно даже из недружественных стран», — высказался Илья Maddyson.

Во время непродолжительной прогулки по городу блогер отметил большое количество полицейских, дежуривших во дворах. Кроме того, Илья отметил специфическую одежду девушек, встретившихся ему во время прогулки.

«Девчонки Нижнего Тагила, что за фишка — леггинсы в носки заправлять? Нет, серьёзно, вряд ли меня смотрят девчонки Нижнего Тагила, но я минимум шесть девочек увидел. Я должен получить ответ на этот вопрос, я должен знать, что происходит в России нынче. Хоть одна пусть ответит», — иронизирует Илья в своём блоге.

Илья Maddyson — российский видеоблогер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Среди пользователей интернета имеет прозвища Король Рунета и Король игровых обзоров. В 2018 году Илья был приговорён судом к 1,5 годам условно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за шутку про Коран, признанную судом экстремистской, однако на следующий год с блогера была снята судимость ввиду декриминализации статьи.

Также Давыдов является автором нескольких YouTube-каналов, общее количество подписчиков которых превышает 1 миллион пользователей.

Напомним, ранее Нижний Тагил посетил Валентин Петухов, другой известный российский видеоблогер, создатель YouTube-канала Wylsacom.