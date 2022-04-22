Известная в Нижнем Тагиле медиаменеджер Ирина Пудовкина хочет стать депутатом гордумы 

Медиаменеджер Ирина Пудовкина зарегистрировалась на праймериз «Единой России» для участия в выборах депутатов городской думы Нижнего Тагила. Эту информацию она подтвердила АН «Между строк». Предварительное онлайн-голосование пройдёт с 23 по 29 мая.

Ирина Пудовкина — тагильчанка, ей 47 лет. По первому образованию она учитель математики и информатики, по второму — журналист и маркетолог. Пудовкина является директором телекомпании «Телекон», имеет доли в компаниях ООО «Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», ООО «Уралрекорд», ООО «Тренд-капитал», которое производит пластмассовые изделия, и ООО «АМ», которое занимается рекламой.

Ирина Пудовкина возглавила муниципальное «Тагил-ТВ» в декабре 2019 года, сменив на этом посту Сергея Лошкина, и проработала там до декабря 2021 года. В «Телеконе» в качестве руководителя работает с 2015 года. Кроме того, с января этого года она вошла в число общественных советников мэра Владислава Пинаева.

Пудовкина выдвигается по одномандатному избирательному округу № 17. Кроме неё, от этого округа также подала документы индивидуальный предприниматель Светлана Ермоленко.

Напомним, летом 2021 года Ирина Пудовина заявлялась в качестве самовыдвиженца на выборы в Законодательное собрание Свердловской области, но безуспешно.

Также на этой неделе для участия в праймериз зарегистрировался экс-депутат Госдумы тагильчанин Алексей Балыбердин. Среди новых зарегистрировавшихся кандидатов в списке появились депутат гордумы действующего созыва 56-летний Александр Петров, 42-летняя начальник департамента по корпоративным проектам Наталья Рякова, 37-летний начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров, 28-летний горновой доменной печи Дмитрий Лапшин, 50-летний главный специалист ЕВРАЗ НТМК Евгений Черкашин и 49-летний ведущий инженер комбината Олег Твердохлеб.

Напомним, выборы депутатов в местный парламент по новым правилам пройдут 11 сентября 2022 года. В конце 2021-го муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе выборов, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам.