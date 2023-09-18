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Известная тагильская артистка Светлана Кашина стала победительницей всероссийского песенного конкурса

18.09.2023 09:57
Известная тагильская артистка Светлана Кашина стала победительницей всероссийского песенного конкурса

Известная тагильская артистка Светлана Кашина стала победительницей первого национального конкурса патриотической песни «Родники», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В отборочном туре конкурса приняли участие исполнители из 75 регионов России. В течение 6 месяцев жюри конкурса во главе с Олегом Газмановым прослушало около 20 тысяч песен, определяя 28 финалистов проекта, после чего было открыто онлайн-голосование. В субботу, 16 сентября, в Ставрополе состоялся гала-концерт финалистов «Родников». Победу в номинации «Лучшее исполнение» одержала Светлана Кашина с песней «Русские своих не бросают». 

Тагильчане знают Светлану Кашину как солистку популярных некогда групп «Ровесники» (Нижний Тагил) и «Комбинация» (Москва). Ныне она заведует эстрадным отделением Нижнетагильского колледжа искусств.

 

Фото и видео со страницы Светланы Кашиной в ВК
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