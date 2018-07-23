«Известия»: В России впервые с 2012 года снизился уровень бедности

Доля россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократилась впервые с 2012 года, со ссылкой на данные Росстата и Минтруда пишут «Известия».

Отмечается, что в 2016 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,5 млн человек, по итогам 2017 года оно уменьшилось до 19,3 млн человек. В 2012 году доля таких граждан составляла 10,7% населения, в следующие три года этот показатель возрастал, а в 2015 и 2016 годах составлял 13,35%. По итогам прошедшего года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,2% человек.

В докладе Минтруда также подтверждается тенденция снижения уровня бедности. Отмечается, что в 2017 году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основе социального контракта.