«Известия» сообщили о предложении наказывать работодателей за задержку зарплаты 10 годами тюрьмы

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть предложение по увеличению срока наказания за задержку зарплаты до десяти лет, пишут «Известия».

Согласно инициативе, невыплата зарплаты может стать преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас, и будет наказываться в случае задержки жалования в течение более двух месяцев лишением свободы на срок до пяти лет, а не до трёх. В случае если задержка жалования приведёт к тяжким последствиям, руководителю может грозить до десяти лет тюрьмы.

В пресс-службе МВД отказались комментировать инициативу: там пояснили, что, когда позиция ведомства будет сформулирована, оно направит её головному исполнителю — Следственному комитету. В пресс-службе Минтруда в свою очередь сообщили, что не знакомы с подробностями поручения правительственной комиссии.

Минюст в декабре 2019 года предложил приравнять число штрафов для работодателей за несвоевременную выплату зарплаты к числу сотрудников, которые не получили деньги, сообщало издание. Сейчас в большинстве случаев задержка зарплаты рассматривается как одно правонарушение, за которое назначают единый штраф от 30 до 50 тысяч рублей, вне зависимости от числа пострадавших работников. Помимо этого, за неё предусмотрена и уголовная ответственность.

По состоянию на 1 декабря 2019 года российские работодатели задолжали сотрудникам суммарно 2,9 млрд рублей — на 20% больше по сравнению с показателем на начало года. Выплаты задержанной зарплаты ожидали 43 тысячи сотрудников, на каждого из которых в среднем приходилось по 67 тысяч рублей.