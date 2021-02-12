«Известия»: После ухода главы Пенсионного фонда в отставку ведомство объединят с Фондом соцстрахования

Пенсионный фонд России после ухода Максима Топилина с поста его главы могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС), возглавит новую структуру, вероятнее всего, заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, со ссылкой на источники в правительстве пишут «Известия».

«В качестве наиболее вероятного преемника [Топилина] <…> называют именно Алексея Скляра. Скорее всего, он возглавит не просто ПФР, а объединённую структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования», — говорится в материале издания.

По данным источников «Коммерсанта», Топилин сообщил об отставке 10 февраля, это подтвердили собеседники РБК. В пресс-службе Пенсионного фонда отказались от комментариев, официальных подтверждений этому пока нет.

По данным газеты, смена главы Пенсионного фонда может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве.

Алексей Скляр занимается в Минтруде России курированием внебюджетных фондов и подведомственных организаций, а также координирует создание информационных систем министерства. До прихода на эту должность он работал в Счётной палате РФ, ранее — в федеральном казначействе, казначействе Краснодарского края и инвестфонде развития и обновления Кубани.

Ранее эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров предположил, что после отставки Топилина ПФР может быть упразднён, а за его функции начнётся борьба во власти. Ресурсы для того, чтобы стать новым оператором пенсионной системы, есть у Центробанка, Минфина РФ и ФНС, заявил Ura.ru Александров.