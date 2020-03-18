«Известия»: Депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

Член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт заявил о необходимости отмены санкций Евросоюза в отношении России на фоне распространения коронавируса нового типа, пишут «Известия».

«Санкции следовало отменить ещё до этого кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема ещё более актуальна», — пояснил Гердт.

Парламентарий также отметил, что ситуация с распространением заболевания больно ударит по экономике не только Германии, но и ЕС, с этой точки зрения восстановление товарооборота с Россией будет полезным и своевременным для экономической системы. Гердт также заявил, что поднимет вопрос о снятии санкций на следующем заседании международного комитета.

Представитель партии «Левые» Александр Ной заявил, что поддерживает инициативу, добавив, что санкции против РФ не приносят пользы, в особенности в настоящее время.

Накануне главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса.