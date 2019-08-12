«Известия» анонсировали появление в армии рот сотовой связи

Минобороны формирует роты, которые будут оснащены мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, со ссылкой на источники в министерстве пишут «Известия».

По данным издания, новое оборудование для организации военной сотовой связи уже передали в части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске. С помощью новых средств связи военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключившись к сигналу федеральных операторов в радиусе 30–40 км от передвижной вышки. Мобильные ретрансляторы и аппаратуру антенных пунктов будут устанавливать на автомобилях «КамАЗ». Передающие и принимающие сигнал устройства разместят в герметизированных кузовах, на которых смонтированы выдвижные антенны, пишет газета. Это позволит сформировать закрытые зоны обмена информацией. Устройства обеспечат хорошую связь, например, при стихийных бедствиях и при терактах, в мирное время — в отдалённых районах страны.

Ранее сообщалось, что в 2017 году армейским командирам, допущенным к документам с пометкой «особая важность», выдали российские защищённые мобильные телефоны. Министерство обороны установило расходы на такие переговоры в 24 млн рублей в год. Устройства через гражданские сотовые сети (в том числе из-за границы) могут обнаружить зашифрованные линии военных коммуникаций. Такие телефоны рассчитаны на температуру от плюс 20 до плюс 50 градусов и защищены шифрованием. Кроме того, они влагоустойчивы и могут принимать звонки, даже если погрузить их в воду на 1 м.