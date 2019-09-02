«Известия» анонсировали повышение цен на авиабилеты на 10 процентов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, со ссылкой на прогноз Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) пишут «Известия».

«Объективные факторы, в частности подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала из-за "низкого сезона" в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелётов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%», — говорится в публикации.

Расчёты, приведённые заместителем исполнительного директора АЭВТ Борисом Шокуровым, сводятся к тому, что в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, при этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей — на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — уточнил Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. По экспертным оценкам, тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года.