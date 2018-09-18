Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию

В армии обороны Израиля возложили ответственность за инцидент со сбитым российским самолётом Ил-20 на правительственные силы Сирии, пишет «Интерфакс».

«Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолёт. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту», — отмечает израильская сторона.

Военные также обратили внимание, что израильские самолёты атаковали в Латакии пункт, на котором Иран передавал оборудование для производства оружия «Хезболле», и вернулись в воздушное пространство Израиля, когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в российский самолёт. Кроме того, по данным израильской стороны, в момент атаки израильских ВВС российский самолёт не находился в зоне действия, а «сирийские зенитные батареи стреляли без разбора, не потрудились убедиться, что в воздухе нет российских самолётов».

Представители армии обороны Израиля подчеркнули, что готовы сотрудничать с Россией по инциденту и готовы делиться с Москвой имеющейся у них информацией.

«Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолёта, который был сбит огнём сирийских систем ПВО», — говорится в сообщении израильской армии.

Напомним, самолёт-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.