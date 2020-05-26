Изолированные в Тагиле. Сотрудник скорой помощи рассказал о работе в разгар пандемии, первой реакции людей на диагноз COVID-19 и «тревожном чемоданчике»

Каждый день бороться за жизни незнакомых людей, рискуя своей собственной — такова сегодняшняя реальность медработников всего мира. Особенно тех, кто на передовой в больницах, и тех, кто первыми встречает заражённых коронавирусом — сотрудников скорой помощи. Тагильчанин Геннадий Пузанов сейчас работает анестезистом скорой в Екатеринбурге. Он согласился открыто рассказать о работе во время пандемии, о реакции людей на диагноз COVID-19 и готовности врачей к госпитализации в любое время.

Большая часть пациентов — это лица старше 60 лет

На скорой помощи я уже почти 5 лет — начинал на центральной подстанции СМП в Нижнем Тагиле, учился в Нижнетагильском филиале медицинского колледжа. В Екатеринбург переехал полгода назад. Сейчас я работаю в кардиореанимационной бригаде СМП Екатеринбурга на центральной подстанции.

Рабочие смены у нас не изменились. Мы, как специализированная организация, оказывающая экстренную помощь, работаем в штатном режиме. Увеличился разве что объём вызовов, в среднем на 3-4 вызова в сутки. Наши «хроники» (пациенты с хроническими заболеваниями сердца) очень боятся за своё здоровье. К сожалению, пациенты, заболевшие коронавирусом, нас не обходят стороной. Мы их тоже возим, потому что бо́льшая часть, именно «наших» пациентов – это лица старше 60 лет.

У нас каждую смену можно бояться — это только мешает работе

Но такие вызовы попадаются по одной простой причине — если болит в груди — отправляют кардиобригаду. А по факту там может быть и пневмония, и коронавирус, и остеохондроз, всё что угодно. Но что касается симптомов, они у всех протекают разнообразно. У кого-то только лёгкий кашель, краснота в горле и температура, у кого-то респираторные нарушения (нехватка воздуха и высокая температура). Но когда узнают диагноз, поведение у всех сначала отрицающее. Обычно первые слова: «Да ладно? Не может быть! Мы же самоизолировались...». А потом паника: «Как же с родственниками?». И уже потом выясняется, что приезжала какая-нибудь дальняя родственница с другого конца города или пригорода, которая простывшая была, но лечилась, и температуры то у неё не было. Вот, допустим, прямо сейчас у нас в машине пациент 47 лет, вызвал на боли в груди. По приезду — острый инфаркт миокарда, но температура на момент осмотра 38,1, горло красное и 3 дня назад из подъезда увозили соседа с подтверждённым диагнозом COVID-19 по результатам мазков. Такой пациент транспортируется в Верхнюю Пышму для дальнейшей диагностики на COVID-19 и лечения основного заболевания (инфаркт). Бригады работают в защитных костюмах, масках, перчатках, вплоть до водителя, после чего санитарный транспорт обрабатывается дезраствором. Страшно ли нам работать в таких условиях? У нас на скорой каждую смену можно бояться — это только мешает работе.

«Тревожный чемоданчик» на случай положительного теста на COVID-19

Всем сотрудникам скорой медицинской помощи в Екатеринбурге делают экспресс-тест на коронавирус один раз в неделю. У каждого из нас либо дома, либо на работе упакован «тревожный чемоданчик» с вещами первой необходимости на случай положительного результата. Там лежит пара сменной одежды, средства личной гигиены и зарядник для телефона. Все остальное только лишнее.

По поводу всей ситуации лично моё мнение — вирус есть и он правда опасен своими респираторными осложнениями. Соблюдать режим изоляции нужно, в первую очередь, старшему поколению. Для всех остальных — медицинские маски или респираторы с ношением не более 4-х часов и только в общественных местах (работа, магазин, общественный транспорт и такси, лифт и т.п.). Ношение медицинской маски на улице считаю неоправданным, мы же с вами защищаемся не от пыли, а от близкого контакта с выделяемым воздухом из нас. Если соблюдать простые правила (смена маски через 4 часа, перчатки на один контакт, проветривание помещений, обработка рук санитайзерами) и своевременно обращаться за медицинской помощью, то можно свести к минимуму не только заражение, но и осложнения данного заболевания.