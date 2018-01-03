Изменения в законодательстве РФ и ПДД с 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года в России ставки акциза на бензин и дизельное топливо станут на 50 копеек больше с каждого литра. По мнению экспертов, это приведёт к подорожанию топлива примерно на 60 копеек. С 1 июля 2018 года акцизы также вырастут на 50 копеек с литра.

Утверждены четыре новые категории акцизов — для автомобилей мощностью 200–300, 300–400, 400–500 и свыше 500 л. с. Размер акцизов для них предполагается в размере 897, 925, 965 и 1084 рубля за лошадиную силу соответственно. Расширение шкалы акцизов приведёт к росту цен на машины верхнего среднего и премиального сегментов.

Появится новая форма ОСАГО, в которой дополнительно предусмотрен QR-код в верхнем правом углу, при помощи кода можно будет получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в режиме онлайн.

«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 календарных дней. Ранее такой срок составлял 5 дней.

В России появится новый дорожный знак. Он будет предупреждать о «зоне успокоенного движения». На участке дороги, где установлен такой знак, запрещён обгон и двигаться можно со скоростью 10–20 километров в час.

С нового года штрафы за тонировку лобового и боковых стёкол вырастут в три раза — с 500 до 1500 рублей, а за повторное нарушение — до 5000 рублей. За управление автомобилем без доверенности штраф 3000 рублей, за незаконное использование опознавательных знаков («Инвалид» или «Такси») — 5000 рублей. За непристёгнутый ремень безопасности, езду на мотоцикле без шлема — 1000 рублей. За выезд на полосу встречного движения и значительное превышение скорости — 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев.

С начала 2018 года судебные приставы получают возможность лишить водительских прав неплательщика. Подобная норма затрагивает все виды взыскания: от алиментов до долгов по кредиту. Однако законодатель установил порог, являющийся минимальным для применения санкции. Лишение прав как мера воздействия на должника может использоваться, если долг превышает 10 тысяч рублей.

Планируется, что в начале 2018 года нарушения ПДД станут фиксировать по видеозаписям, полученным от третьих лиц через приложение «Народный инспектор». По замыслу авторов, инспектор ДПС, после того как изучит фото и видео с нарушениями, не составляя протокол, сможет оформить постановление о привлечении водителя к административной ответственности.

Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года увеличен с 7800 рублей до 9489 рублей. Кроме того, с 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году (2,6 процента).

Дети, оба родителя которых не установлены, будут получать социальные пенсии. Это касается детей, от которых отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкидышей. Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10 тысяч рублей в месяц. Эти деньги ребёнок сможет получать, пока ему не исполнится 18 лет. Но если он поступит в вуз на очное отделение, то пенсия останется у него до 23 лет.

При рождении первого ребёнка с 1 января мать будет получать от государства повышенное пособие в 10 тысяч рублей до 1,5 летнего возраста малыша. При рождении второго или третьего ребёнка родители смогут получить льготную ипотеку, часть основного платежа возьмёт на себя государство.

С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Исключение — производство такой продукции для экспорта.

Вступает в силу принятый полгода назад закон, который обязывает все мессенджеры («организаторов обмена мгновенными сообщениями») под угрозой блокировки идентифицировать своих пользователей через сим-карты и смс-сообщение. Одновременно вступит в силу закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным сайтам, а также будет введена уголовная ответственность за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, ОПК и других стратегически важных отраслей.