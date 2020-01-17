«Изменения будут точно». Губернатор Куйвашев рассказал, как на жизнь области повлияет послание Путина Федеральному собранию

Евгений Куйвашев на пресс-конференции заявил, что недавнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию серьёзно отразится на плане пятилетки развития области.

«Глава государства в начале года задал высокий темп, что мы и начали исполнять. Готовим перечень поручений, дорожных карт. Изменения будут осуществлены точно. Речь идёт и о материнском капитале, и о здравоохранении, демографической ситуации. В течение месяца поправки внесём и расскажем вам подробнее», — отметил губернатор.

На вопрос Ura.ru о том, необходимо ли как-то экстраполировать тезис послания об усилении значимости Госдумы на региональную власть, «чтобы, допустим, собрание утверждало всех министров», Куйвашев ответил, что считает существующую модель работы Заксобрания оптимальной.