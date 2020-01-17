«Изменения будут точно». Губернатор Куйвашев рассказал, как на жизнь области повлияет послание Путина Федеральному собранию

Евгений Куйвашев на пресс-конференции заявил, что недавнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию серьёзно отразится на плане пятилетки развития области.
«Глава государства в начале года задал высокий темп, что мы и начали исполнять. Готовим перечень поручений, дорожных карт. Изменения будут осуществлены точно. Речь идёт и о материнском капитале, и о здравоохранении, демографической ситуации. В течение месяца поправки внесём и расскажем вам подробнее», — отметил губернатор.
На вопрос Ura.ru о том, необходимо ли как-то экстраполировать тезис послания об усилении значимости Госдумы на региональную власть, «чтобы, допустим, собрание утверждало всех министров», Куйвашев ответил, что считает существующую модель работы Заксобрания оптимальной.
«Посмотрим, применимы ли они на региональном уровне. У нас нет противоречий в Заксобрании по поводу каких-то кадровых вопросов. В нормальном режиме решаем вопросы. Острых тем, таких как “давайте снимем” или “давайте назначим”, таких вопросов нет. Если человек работает и ему доверяют. Мы всегда идём навстречу и во время проверок. Давайте дождёмся всех поправок. Начала работу комиссия по изменению Конституции, туда вошли и наши земляки — Крашенинников и Мерзлякова. Когда поправки будут приняты, мы посмотрим, применимы ли они на региональном уровне», — резюмировал Куйвашев.