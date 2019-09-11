Избранные в Мосгордуму депутаты от КПРФ потребовали закрыть «московское дело»

Избранные депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ потребовали закрыть «московское дело», возбуждённое после несогласованной акции, прошедшей в Москве 27 июля. Об этом на своей странице в Facebook заявила депутат Елена Шувалова.

Как пишет «Медуза», авторы обращения также требуют отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отменить результаты электронного голосования и провести расследование «сведений о коррупции в московских и федеральных органах власти».

Депутат Олег Шереметьев заявил «МБХ медиа», что обращение подписали все избранные депутаты от КПРФ.