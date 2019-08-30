Избившего журналистку «Тагил-ТВ» экс-спецназовца приговорили к 360 часам исправительных работ и штрафу 5 тысяч рублей

Суд Тагилстроевского района вынес приговор жителю Нижнего Тагила 28-летнему Илье Новожилову, который 4 января 2019 года избил у ночного клуба «Инжи» 19-летнюю журналистку телеканала «Тагил-ТВ» Веронику Самойлову.

Суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и административной статье «Побои», сообщает ИА «Все новости».

В наказание Новожилову назначили 360 часов исправительных работ и штраф в размере пяти тысяч рублей. Как рассказала АН «Между строк» сама Вероника, виновный обязан выплатить ещё 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, хотя изначально девушка просила 200 тысяч рублей.

«Я считаю, что предусмотрено слишком лёгкое наказание за такого рода преступление», — говорит девушка.

Напомним, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бывший спецназовец и казак нанёс девушке несколько ударов руками, перепутав её со своей женой. В результате нападения Самойлова получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.