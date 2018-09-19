Избирком Приморья примет решение по отмене итогов выборов 20 сентября

Крайизбирком Приморья 20 сентября проведёт заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона, пишет «Интерфакс».

«Заседание по этому вопросу состоится завтра в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение — признать результаты недействительными», — сообщила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Ранее ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев отметил, что у членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.

Напомним, в воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае прошёл второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчёта 100% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста.