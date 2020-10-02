Избирком Екатеринбурга вновь отклонил инициативу о референдуме о прямых выборах

Избирательная комиссия Свердловской области отклонила ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу о прямых выборах мэра, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным избиркома, в документах инициативной группы были ошибки, в частности в протоколе собрания были указаны неверные паспортные данные некоторых активистов.

За последний год эта инициативная группа, которую до недавнего времени возглавлял юрист Иван Волков, пыталась около десяти раз подать документы о проведении в Екатеринбурге референдума по прямым выборам мэра, но каждый раз избирком отказывал в её регистрации из-за различных ошибок в документах.

Отметим, что инициативная группа, которая пытается организовать референдум, не имеет отношения к другой инициативной группы, возглавляемой депутатом думы Екатеринбурга Андреем Пирожковым. Группе Пирожкова официально удалось зарегистрировать законопроект о возвращении прямых выборах мэра, собрать более 10 тысяч достоверных подписей в его поддержку. Теперь законопроект должно рассмотреть Заксобрание Свердловской области.

Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.