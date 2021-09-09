Избирателям в Свердловской области раздадут сертификаты на 300 рублей в магазины «Монетка»

Торговая сеть «Монетка» присоединилась к привлечению участников на выборы в Госдуму и Заксобрание в Свердловской области — компания выпустила 200 тысяч подарочных сертификатов номиналом 300 рублей, которые можно будет получить на избирательных участках в дни голосования 17–19 сентября, пишет ЕАН.

Владелец торговой сети Роман Заболотнов подтвердил, что его компания участвует в этой акции, но в подробности он сам пока не вникал.

Кто конкретно сможет получить подарочные сертификаты — неизвестно. Источники сообщают о разных вариантах: один из собеседников издания отмечает, что претендовать на 300 рублей сможет любой избиратель, другой — что только бюджетники. На макете сертификата есть адрес «события.све.рф», однако на данный момент сайт недоступен. По словам источника издания, чтобы получить деньги, нужно будет зарегистрироваться на сайте по QR-коду на избирательном участке.

Ранее сообщалось, что пенсионерам Свердловской области на выборах будут вручать подарочные сертификаты в магазины «Пятёрочка». Акция проводится в рамках празднования Дня пенсионера. Председатель Свердловской организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков сообщил, что меценаты, имена которых не разглашаются, выделили на проект 100 млн рублей.

На прошлых выборах в Свердловской области на участки привлекали с помощью беспроигрышных лотерей, на которых можно было выиграть квартиру, машины, бытовую технику, которые покупал местный бизнес, а также более мелкие подарки. В этом году подобная технология не используется.