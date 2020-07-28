«Избежать снижения заработной платы не удастся». «Уралвагонзавод» готовится к введению неполной рабочей недели

Из-за пандемии коронавируса и падения спроса на гражданскую продукцию «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») готовится к переходу на неполную рабочую неделю. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе машиностроительного гиганта. При этом на УВЗ отмечают, что по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества предприятие обеспечено работой в полном объёме.

«В качестве других мер по сохранению трудового коллектива и предотвращению негативных последствий оптимизации рассматривается возможность введения неполной рабочей недели. Избежать снижения заработной платы не удастся, но такая мера позволит оперативно развернуть производство при стабилизации спроса на рынке. Кроме того, с момента выхода распорядительного документа до фактического введения режима неполной рабочей недели должно пройти не менее двух месяцев, а за это время обстановка может измениться и переход на такой режим не потребуется, так как производство будет загружено в необходимом объёме», — говорят на предприятии.

Уточняется, что для сохранения рентабельности на предприятии введён режим жёсткой экономии по всем направлениям деятельности.

Напомним, что с 1 октября на неполную рабочую неделю может перейти Нижнетагильский завод металлоконструкций (НТЗМК).