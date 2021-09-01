Из-за задымлённости на Серовском тракте произошло массовое ДТП

На трассе Ектеринбург — Серов под Нижней Турой густой дым спровоцировал массовое ДТП: водитель Lada Priora врезался во впереди идущий грузовик, сообщается в паблике «Екатеринбург-Серов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Густой дым на Серовском тракте спровоцировал массовое ДТП. Густой дым пришёл со свалки, которая горит возле Нижней Туры», — говорится в публикации.

После ДТП с Lada Priora в стоящие на дороге грузовые автомобили врезалось ещё несколько легковых.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что прокомментируют ситуацию позже, так как все сотрудники Госавтоинспекции задействованы в обеспечении правопорядка на школьных линейках 1 сентября. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что в ведомстве не зарегистрированы сообщения о возгораниях на свалке в Нижней Туре и нет информации о других крупных пожарах в том районе.