Из-за вандалов в Нижнем Тагиле закрылся музей под открытым небом на горе Высокой

В Нижнем Тагиле экспонаты музея под открытым небом на горе Высокой регулярно страдали от грабежа и вандализма, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Высокогорного обогатительного комбината (ВГОК), которому принадлежала экспозиция. В 2017 году неизвестные расписали экспонаты издевательскими надписями, а в 2018 году преступники начали срезать детали спецтехники и ограждения, в том числе похитили бурильную установку УПБ-1.

Чтобы сохранить музейные экспонаты, их увезли на территорию одного из подразделений комбината и разместили под охраной. В дальнейшем будет организована другая смотровая площадка и восстановлен экскурсионный маршрут с демонстрацией старой горной техники, обещают на предприятии.

Смотровая площадка музея ОАО «ВГОК», где была установлена старая горная техника, была открыта в 1992 году. В конце июля 2019 года тагильчане заметили пропажу экспонатов.