Из-за тумана ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными

Утром 30 сентября всю Свердловскую область затянуло туманом. В связи с ограниченной видимостью, во избежание дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах.

«Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Во время поездки на автомобиле все находящиеся в машине люди должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в подобных условиях, отказаться от поездки», — советуют в ГИБДД.

Также в ведомстве напоминают, что пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах и убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю вовремя заметить человека на проезжей части.

Сегодня синоптики обещают в Нижнем Тагиле ясную погоду, воздух прогреется до +19 градусов.