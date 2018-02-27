Из-за снегопадов в Свердловской области водителей попросили не выезжать на загородные трассы

Управление автомобильных дорог и ГИБДД Свердловской области в связи со снегопадом, который идёт в регионе уже второй день, обратилось к водителям с просьбой без особой необходимости не выезжать на автомобилях на дальние расстояния, а также сменить стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения и дистанцию и не превышать скоростной режим, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Управление дорог также просит жителей региона сообщать о плохо расчищенных от снега автодорогах на телефон «горячей линии» (343) 262-50-65 областного управления автодорог, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. Представители управления обещают, что по всем жалобам будет организована оперативная проверка, все недостатки на дорожном покрытии будут устранены.

В ведомстве также отметили, что сегодня на дорогах региона уже работают 411 снегоуборочных машин. В арсенале подрядных организаций находятся 1025 снегоуборочных машин и механизмов, из которых 985 оборудованы датчиками навигационного контроля, что позволяет обеспечить круглосуточную очистку областных дорог с максимальным усилением техникой механизированных бригад. Для этого организовано дежурство должностных лиц, обеспечена бесперебойная работа диспетчерских служб, проверена готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объёма горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ, говорят в управлении дорог.

Снегопад в регионе начался вечером 26 февраля и, по прогнозам синоптиков, продлится до 28 февраля. Из-за непогоды на загородных трассах и городских дорогах наблюдаются существенные затруднения.