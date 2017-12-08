Из-за снегопада на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил в ДТП погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло сегодня утром на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил возле Невьянска. По предварительным данным, водитель Skoda Octavia не учёл сложные дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, допустил съезд в кювет. От удара автомобиль перевернулся и получил механические повреждения. В результате аварии 32-летний водитель и 40-летний пассажир скончались на месте происшествия. Ещё два пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

«Инспекторами ГИБДД установлено, что, хотя на иномарке и были установлены зимние шины, они находились в состоянии крайней степени изношенности, не обеспечивали безопасности при движении в сложных погодных условиях. Также выявлены недостатки зимнего содержания дороги», — рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Госавтоинспекции добавили, что к 14:00 на региональных дорогах было зафиксировано более 30 ДТП с материальным ущербом.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, в настоящее время на очистке тротуаров от снега задействовано четыре трактора, ещё четыре единицы спецтехники убирают снег с проезжей части на улицах Серова, Красногвардейской, Пархоменко, Горошникова, Береговой-Ударной, Черноисточинском шоссе, Октябрьском и Уральском проспектах. В случае ухудшения погодных условий МУП «Тагилдорстрой» готов вывести на городские дороги до 40 единиц уборочной техники и самосвалов.