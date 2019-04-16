Из-за снегопада ГИБДД Нижнего Тагила просит водителей учитывать погодные условия на дороге

В связи с неблагоприятными природными условиями ГИБДД Нижнего Тагила напоминает автолюбителям о правилах безопасного вождения во время снегопада.

«Водителям рекомендуется воздержаться от резких перестроений, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включёнными внешними световыми приборами, а при необходимости использовать противотуманные фары. В условиях сильного снегопада снижать скорость до максимально безопасной», — говорят в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, передвигаться только по тротуарам и по возможности переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

По прогнозам синоптиков, 17 апреля на территории Свердловской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от –7 до –12 градусов.