Из-за сломанного семафора на Ленёвском железнодорожном переезде водители больше часа ждали поезд

Вышедший из строя семафор на железнодорожном переезде возле посёлка Ленёвка на целый час парализовал автомобильное движение в обе стороны. По словам очевидцев, у переезда скопилось около 20 автомобилей.

«Семафор мигает красным, все стоят. Некоторые уже больше часа. Гаишники тоже стоят с нами мучаются. Кого-то вроде уже поймали за проезд на запрещающий сигнал», — рассказал АН «Между строк» автолюбитель Виктор.

К моменту написания заметки сотрудникам железной дороги семафор удалось починить. Получить оперативный комментарий от пресс-службы Нижнетагильского региона обслуживания СвЖД не удалось.