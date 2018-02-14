Из-за сильного урагана в олимпийском Пхёнчхане отменили соревнования. Есть пострадавший (ВИДЕО)

Из-за урагана в олимпийском Пхёнчхане пострадал один из сотрудников олимпийского парка. Как сообщает BBC, он получил травму. Утром ураган обрушился на прибрежный кластер Игр, и пока что метеорологи не прогнозируют улучшения обстановки. Организаторы Олимпиады предупреждают болельщиков об опасности, связанной с усилением ветра в регионе. Им советуют не оставаться на улице.

Ветер уже разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные лёгкие конструкции, сообщает «Спорт Экспресс». Серьёзно пострадала деревня, где живут журналисты. Повалены металлические заборы, некоторые палатки пришлось в спешном порядке разбирать.

Устроители ОИ вынуждены были перенести женские финальные соревнования по слалому и женскую индивидуальную гонку по биатлону из-за сильного ветра.