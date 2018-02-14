Из-за сильного урагана в олимпийском Пхёнчхане отменили соревнования. Есть пострадавший (ВИДЕО)

Из-за урагана в олимпийском Пхёнчхане пострадал один из сотрудников олимпийского парка. Как сообщает BBC, он получил травму. Утром ураган обрушился на прибрежный кластер Игр, и пока что метеорологи не прогнозируют улучшения обстановки. Организаторы Олимпиады предупреждают болельщиков об опасности, связанной с усилением ветра в регионе. Им советуют не оставаться на улице.
Ураган на Олимпиаде. Разрушены палатки, в парк зашли спасатели #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/xhSnw7tjJs
— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Ветер уже разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные лёгкие конструкции, сообщает «Спорт Экспресс». Серьёзно пострадала деревня, где живут журналисты. Повалены металлические заборы, некоторые палатки пришлось в спешном порядке разбирать.
Устроители ОИ вынуждены были перенести женские финальные соревнования по слалому и женскую индивидуальную гонку по биатлону из-за сильного ветра.
«Из-за сильного ветра в Канныне все мероприятия в общих зонах Олимпийского парка временно отменены, чтобы гарантировать безопасность персоналу. Зрителям настойчиво рекомендовано оставаться внутри арен, а доступ в общие зоны парка отменён до конца дня. Медиа-центры, расположенные во временных сооружениях, также закрыты до тех пор, пока погода не нормализуется. Журналисты продолжат работать на трибунах для прессы», — говорится в официальном сообщении оргкомитета Игр.