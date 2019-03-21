Из-за сбоя в системе ГИБДД не может регистрировать машины и выписывать штрафы

У ГИБДД произошёл отказ большинства сервисов, являющихся частью информационной системы ИСОД МВД, со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет «Коммерсантъ». У ведомства «легли сервера», поэтому получить, заменить ВУ невозможно, «сайт ГИБДД тоже лёг», сообщает телеграм-канал Varlamov-news.

Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД является частью ИСОД — в случае неполадок отключается и она. За функционирование ИСОД отвечает департамент информационных технологий МВД. Из-за сложившей ситуации региональные УГИБДД пока не могут выносить штрафы, так как невозможно по номеру «пробить» через ФИС автовладельца.

Источники издания сообщают, что неполадки длятся уже 1–2 часа, но в течение часа работу системы обещают восстановить.

Проблемы с работой информационной системы МВД происходят не в первый раз: в мае 2017 года СМИ сообщали о вирусной атаке на полицейскую базу данных. В августе 2017 года РБК рассказывал о сбоях в системе, из-за которых граждане не могли несколько часов зарегистрировать автомобили. В октябре 2018 года сообщалось об ошибках в системе, из-за которых ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов за нарушения ПДД.

В 2017 году СКР было заведено уголовное дело в отношении ряда чиновников МВД за должностные злоупотребления на сумму 1,4 млрд рублей, допущенные при проектировании и монтаже ИСОД. Однако в 2018 году все фигуранты дела была выпущены из СИЗО, до суда расследование так и не дошло.