Из-за роста продолжительности жизни Минтруд предложил снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счёт увеличения срока выплат, со ссылкой на разработанный на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни законопроект Минтруда пишут «Известия».

Согласно законопроекту, с 2021 года года срок расчёта выплаты накопительной части может увеличиться с 258 до 264 месяцев (или до 22 лет), что на шесть месяцев больше установленного срока. На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать россияне после выхода на пенсию. Например, если сумма составляет 100 тысяч рублей, ежемесячная выплата составит 378 рублей, если 1 млн — 3,78 тысячи рублей. Сейчас их размер будет 387 рублей и 3,87 тысячи рублей соответственно. «Известия» подчёркивают, что срок выплат накопительных пенсий ежегодно увеличивают с 2016 года, за это время он вырос уже на 30 месяцев.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года. Накопительную часть заморозили ещё в 2014 году — все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.