Из-за рабочей субботы в Нижнем Тагиле изменилось движение трамваев

28 и 31 декабря изменится режим работы трамваев маршрутов № 6, 10, 11 и 17. Это связано с переносом рабочего дня на субботу для госслужащих правительства Свердловской области и чиновников органов местного самоуправления.

Дополнительно выйдут на линию три трамвая по маршруту № 17 утром и вечером. На Северный посёлок утром и вечером один из двух трамваев 6-го маршрута будет ездить по 11-му маршруту. Трамваи 10-го маршрута будут работать по расписанию выходного дня, но утром и вечером в часы пик вместо одновагонных трамваев на линию выйдут двухвагонные, сообщили в общественном движении «Тагилтрам».

А 31 декабря в связи с предпраздничным и укороченным на час рабочим днём вносятся изменения в расписание движения трамваев в вечернее время. Назначаются два трамвая по маршруту № 1 отправлением от УВЗ в 15:19 и 15:50 до улицы Островского и отменяется трамвай маршрута № 17 отправлением от УВЗ в 17:12 до ГГМ. На час раньше отправится трамвай по маршруту № 11 с Северного посёлка, в связи с этим изменяется и расписание движения по маршруту № 6. Двухвагонные составы начнут работу по 10-му маршруту в вечерний час пик на час раньше.

Изменённое расписание доступно на сайте «Тагильского трамвая».

Напомним, что в новогоднюю ночь трамваи будут работать до 5 часов утра, после чего дежурные вагоны сменят регулярные.