Из-за повышения НДС вырастут тарифы ЖКХ

Минэкономразвития РФ предлагает учитывать в тарифах на жилищно-коммунальные услуги повышение НДС, что приведёт к увеличению итоговой суммы в платёжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению чиновников, при повышении ставки на 2% необходимо добиться того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. При этом сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастёт только величина налога, включённого в платёж.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — заявили в министерстве.

Напомним, 4 августа Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%. В Минфине полагают, что это позволит пополнить бюджет на 633,5 млрд рублей в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — на 678 млрд и 728 млрд рублей соответственно. Считается, что эти деньги пойдут на исполнение нового майского указа президента об увеличении финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования. Экономисты уверены, что повышение НДС увеличит инфляцию, а бизнес переложит все издержки на потребителей.