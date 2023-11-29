Из-за поправок в Жилищном кодексе жителям Нижнего Тагила необходимо перезаключить договоры с газораспределительной компанией

Жителям Нижнего Тагила необходимо перезаключить договор с газораспределительной компанией АО «ГАЗЭКС». Согласно поправкам в Жилищный кодекс и ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», техническое обслуживание внутридомового газового оборудования теперь осуществляется строго специализированными компаниями, которые обеспечивают подачу газа в дом.

«Ранее часть жилфонда обслуживалась разными специализированными организациями (их было порядка 200), с 1 сентября законом разрешено проводить ТО только шести компаниям (АО “АЗЭКС” входит в их число), и теперь у всех собственников жилья появилась обязанность перезаключить договоры», — сообщает региональный оператор газификации АО «ГАЗЭКС».

В компании отмечают, что не нужно идти в офис оператора. Перезаключать договоры специалисты будут параллельно с проведением планового технического обслуживания оборудования. В соответствии с графиком газовики посетят всех абонентов в течение следующего года. Пользователям, у кого работники уже провели ТО в этом году, переоформлять документы тоже придётся в связи с новыми требованиями.

Для собственников, проживающих в частном секторе, договоры на обслуживание оборудования (плит, котлов), заключённые со сторонними компаниями до сентября текущего года, аннулируются по истечении срока, а после необходимо будет переоформить документы.

Управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома, должны провести голосование в домах и переоформить договор услуг с компанией «ГАЗЭКС», а также внести изменения в устав ТСЖ или УК.

Техническое обслуживание газового оборудования будет проводиться один раз в год. По новым требованиям специалисты будут проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах в дополнение к контролю со стороны управляющих организаций. Посещение будет проводиться строго по графику, согласованному с УК.

Отметим, что сотрудники «ГАЗЭКСа» одеты в брендированную форму с логотипом компании, приходят всегда со служебными удостоверениями. С собой работники принесут заготовленные формы, которые необходимо подписать при заключении договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Проводя техобслуживание, специалисты не будут навязывать дополнительные услуги. Если есть необходимость замены крана или плиты, то жителям выдаётся предписание, в соответствии с которым окажут отдельную услугу в другой день.