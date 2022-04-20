Из-за опечатки в декларации депутат Нижнего Тагила «разбогател» на 60 млн рублей

Депутат Нижнетагильской гордумы, генеральный директор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов неожиданно для самого себя разбогател на 60 млн рублей. Согласно декларации народного избранника, которая накануне появилась на сайте мэрии, его доход за 2021 год составил рекордные 65,4 млн рублей, что в несколько раз выше, чем у его коллег. Позже выяснилось, что в документ вкралась ошибка и реальный доход Скоропупова — 6,5 млн рублей.

«Опечатку исправили, теперь на сайте документ с верными цифрами», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской думы.

Первое место среди самых богатых парламентариев занимает начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов. Его доход за 2021 год составил 11,5 млн рублей. В 2020 году он заработал на 2 млн рублей меньше. В собственности народного избранника, как и в прошлом году, находятся Toyota Land Cruiser, гараж, земельные участки площадью 2244 кв. м и 1500 кв. м и жилой дом в 450 кв. м.

Вторая строчка в рейтинге самых богатых депутатов Нижнего Тагила у директора «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулова. В 2021 году он заработал 10,9 млн рублей, что практически на 3 млн больше по сравнению с предыдущим годом. Депутат владеет квартирой площадью 108 кв. м, гаражом, зданием магазина, хозяйственной постройкой площадью 5,9 кв. м и иным помещением площадью 35,7 кв. м. У супруги Гаджи Абдулова нет собственности, её доход составляет 23 тысячи 267 рублей.

На третьей позиции оказался директор по энергетике Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Корякин. За 2021 год он заработал 8,5 млн рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 1,6 млн рублей. В долевой собственности у депутата находятся две квартиры площадью 42,9 кв. м и и 61,6 кв. м. Кроме того, в пользовании у депутата вместе с двумя детьми земельный участок площадью 1465 кв. м, жилой дом в 181,9 кв. м, квартира в 74,1 кв. м и нежилое строение в 55,8 кв. м. Также Денис Корякин владеет TOYOTA RAV 4 и Mazda CX-5, снегоходом Yamaxa, моторным судном и двумя прицепами.

Больше 5 млн рублей задекларировали двое депутатов из 25. Это начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Константин Шведов, который заработал 5,8 млн рублей, и Дмитрий Скоропупов.

От 1 до 5 млн рублей в 2021 году получили: Владимир Антонов, Михаил Кручинин, Роман Гореленко, Владислав Потанин, Ирина Бусыгина, Игорь Темнов, Руслан Юсупов, Игорь Булыгин, Вадим Раудштейн, Леонид Мартюшёв, Андрей Палатов, Игорь Базилевич, Александр Долгоруков, Галина Масликова, Лариса Гизенко, Кирилл Романов, Олег Перминов и Александр Петров.

Менее миллиона рублей за прошлый год заработали три депутата: Николай Атаманкин (539 тысяч рублей), Мария Лисина (139 тысяч рублей) и председатель совета ТОС «Прудок» Игорь Макаров, который задекларировал наименьший доход, как и в предыдущие два года. В 2021 году он отчитался о доходе в 84 тысячи рублей — точно так же, как и в 2020-м. Депутат владеет земельным участком площадью 1596 кв. м, домом в 405 кв. м и нежилым помещением. Также он является собственником автомобиля Lexus RX 200T и прицепа для перевозки груза и техники.

Один из народных избранников — представитель ЛДПР Кирилл Романов — не предоставил сведения о своих доходах за прошедший год.