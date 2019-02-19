Из-за обильного снегопада в Нижнем Тагиле до обеда произошло 20 ДТП

Более 20 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Нижнем Тагиле к 14:00 19 февраля, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Госавтоинспекция предупреждает, что в связи со снегопадом резко ухудшаются видимость и качество дорожного покрытия на проезжей части. Дорожная полиция рекомендует автолюбителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и выдерживать боковой интервал с другими транспортными средствами.

«В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на автомашине с включёнными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада снижать скорость до максимально безопасной. По мере возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния. При необходимости воспользуйтесь услугами общественного транспорта», — поясняют в ГИБДД.

В случае ДТП или ЧС участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться в подразделения полиции.