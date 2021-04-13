Из-за новых правил Минздрава российские аптеки отказываются от феназепама

Российские аптеки могут отказаться от продажи препарата феназепам из-за ужесточения Минздравом требований к хранению и продаже препарата, со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Согласно требованиям, введённым 22 марта министерством здравоохранения, феназепам отнесли к сильнодействующим веществам — из-за этого для продажи препарата сетям теперь нужна отдельная лицензия. Кроме того, «Коммерсантъ» сообщает, что у аптек могут потребовать хранить феназепам в отдельном помещении с сейфом, металлической дверью и сигнализацией.

Единственной сетью, которая оказалась готова к введению новых правил, по данным изданий, оказалась «Ригла».

По информации «Ведомостей» и «Коммерсанта», большинство сетей оказались не готовы к новым требованиям и начали возвращать партии производителям и поставщикам. Поставщики тоже не могут принять препарат из-за отсутствия специальных помещений для хранения.

Нарушения при хранении и продаже феназепама могут привести к административному наказанию в виде штрафа до 200 тысяч рублей или приостановки работы аптеки на 90 дней. Кроме того, продажа феназепама с нарушениями может попадать под статью 234 УК о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

Более того, «Коммерсантъ» сообщает, что проблемы могут возникнуть и с утилизацией феназепама, потому что этим могут заниматься только организации со специальной лицензией.

Крупнейший производитель феназепама в России — «Валента Фармацевтика» — считает, что новые требования не повлияют на продажи препарата. По данным DSM Group, в прошлом году продажи феназепама превысили 1 миллиард рублей.