Из-за нехватки врачей в Екатеринбурге закрыли поликлинику и травмпункт

В Екатеринбурге с 10 ноября третий филиал поликлиники № 4 прекратил приём пациентов. Это связано с нехваткой врачей в медучреждении. По той же причине закрылся травматологический пункт № 3, пациентов просят обращаться в другой травмпункт.

Как рассказали Znak.com в областном оперштабе, такие меры приняты в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и тем, что множество врачей отделения находятся на больничном.

«Правила приёма пациентов временно изменены. Все пациенты обслуживаются амбулаторно, только на дому, с 8:00 до 23:00, в том числе дистанционно оформляются электронные листки нетрудоспособности и рецепты. В частности, за 9 ноября участковыми терапевтами было обслужено более 300 вызовов и более 60 вызовов совершено бригадой неотложной помощи. Состоялось 265 выездов на взятие мазков», — сообщили в штабе.

По словам медиков, сотрудников травмпункта № 3 и № 2 объединили, поскольку в одном не хватало медсестёр, а в другом — врачей. Порталу Е1 подтвердили эту информацию в горздраве, добавив, что это временная мера.