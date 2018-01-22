Из-за морозов ГИБДД будет круглосуточно патрулировать трассы Свердловской области

Из-за морозов Госавтоинспекция Свердловской области переходит на усиленный вариант несения службы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экипажи ДПС переводятся на режим постоянного патрулирования загородных трасс области для оказания помощи участникам дорожного движения», — отмечают в ведомстве.

Автоинспекторы будут ездить на патрульных автомобилях с включёнными проблесковыми маяками для привлечения внимания и обеспечения безопасного скоростного режима. К ним смогут обращаться те, кто попал в беду на трассе.

«Особое внимание будет уделено транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками, в том числе детскими, при изменении погодных условий Госавтоинспекция будет принимать меры вплоть до ограничения движения пассажирского транспорта. Также перед поездками, в особенности на дальние расстояния, водителям необходимо проверить техническое состояние машины, объективно оценить свой практический опыт управления транспортным средством в сложных погодных условиях, по возможности исключить длительные переезды при низких температурных режимах», — подчеркнули в Госавтоинспекции Свердловской области.

Также инспекторы ведомства отметили, что 21 января на трассах Свердловской области произошли три аварии, в которых погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. При разбирательстве выяснилось, что отчасти причиной ДТП стали сложные дорожные условия: обледенение проезжей части, сильный ветер и местами выпавший снег.