Из-за коронавируса свердловские депутаты будут голосовать дистанционно

В Заксобрании Свердловской области разрабатывают систему для голосования по законопроектам, которая позволит депутатам работать дистанционно. Её запустят в 2021 году.

Сейчас депутаты могут проголосовать только лично, однако запуск новой системы позволит сделать это удалённо, в случае, если в регионе или в Заксобрании будет введён жесткий карантин из-за пандемии.

«Сейчас технические службы занимаются доработкой нашей системы, что позволит депутатам голосовать удаленно и не собираться вместе. Это позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента вне зависимости от ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — цитирует спикера Заксобрания Людмилу Бабушкину Znak.com.

Людмила Бабушкина также подчеркнула, что для внедрения новой системы необходимо будет провести аукционы по закупке оборудования.

«У нас сейчас стоит оборудование 2008 года. Некоторые модели устарели. Нам нужно их поменять, чтобы выполнять новые функции»,— пояснила спикер изданию «Коммерсант».

По словам Людмилы Бабушкиной, переходить на дистанционную систему голосования сейчас нет необходимости, так как из 50 депутатов COVID-19 выявили только у одного парламентария.