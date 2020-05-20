Из-за коронавируса мечеть в Нижнем Тагиле будет закрыта во время мусульманского праздника Ураза-Байрам

Мечеть в Нижнем Тагиле будет закрыта для прихожан 24 мая во время праздника Ураза-Байрам. Об этом АН «Между строк» заявил имам-хатыб местного молитвенного дома Фанис Галиев и призвал мусульман отнестись к такому решению с пониманием.

«В этом году у нас не будет большого праздничного богослужения с большим количеством людей. Как бы тяжело ни было мусульманам это осознавать, в этом году решено праздновать дома, — говорит Фанис Галиев. — Мечети уже закрыты, мы здесь ни Рамазан, ничего не проводили, он тоже в этом году был в домашних условиях. Я прихожу сюда только как имам, чтобы посмотреть, проконтролировать всё. А так, дома читаю молитвы, как и остальные. Мусульмане с пониманием отнеслись, ведь у всех есть семьи, никто не хочет рисковать своими близкими. Мы не отрицаем, что болезнь есть, мы видим её. Сейчас главное — потерпеть немного, ведь как сказано в Коране: “Терпение — твёрдость в делах”. Есть полоса белая, полоса чёрная, но какая-то полоса будет широкой, какая-то — узкой, она всё равно сменится другой полосой. После тяжёлого лёгкое придёт, после лёгкого опять могут тяжёлые времена наступить. Всё равно же выйдем мы из этой ситуации».

Священнослужитель также добавил, что в городе сейчас порядка 30 тысяч мусульман. В предыдущие годы во время празднования Ураза-Байрама прихожане приносили с собой в мечеть коврики и стелили их на улице, поскольку в помещении места всем не хватало.

Ураза-Байрам, или Праздник разговения, — один из главных праздников мусульман. В этом году он выпадает на 23–24 мая. Главный ритуал праздника — коллективная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.