Из-за халатности чиновников 1,5 тысячи жителей Саратовской области заболели «мышиной лихорадкой»

В Саратове СК возбудил уголовное дело о халатности чиновников в связи с массовым заражением жителей региона «мышиной лихорадкой».

Согласно данным следствия, должностные лица не предприняли профилактических мер по уничтожению грызунов, которые являются разносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом. На сайте ведомства говорится, что, поскольку ответственные чиновники выполнили свои обязанности «ненадлежащим образом», в Саратовской области заболело «значительное число жителей», один человек скончался.

Как пишет Znak.com, ранее в областном Роспотребнадзоре сообщали, что с начала весны по середину августа геморрагической лихорадкой заразились почти 1,5 тысячи саратовцев. Очаги заболевания были выявлены в 31 районе области.