Из-за ДТП с семью жертвами в Лесном отменят День города

Власти Лесного отказались от проведения Дня города из-за недавнего ДТП на проходной комбината «Электрохимприбор», жертвами которого стали семь человек, сообщил в телеграм-канале генеральный директор комбината Сергей Жамилов.

По его словам, соответствующее решение было принято совместно главой Лесного Сергеем Черепановым и руководством предприятия. День города, а также День комбината (который тоже отменили) планировались на 19 июня.﻿﻿﻿﻿

«В текущей ситуации неправильно проводить общегородские празднования. Поэтому прошу всех лесничан и работников нашего предприятия отнестись к этому с пониманием», — отметил Жамилов.

Напомним, авария произошла утром 10 июня: маршрутный автобус № 4 врезался в проходную «Электрохимприбора» и снёс забор, который упал на людей. Шесть человек погибли на месте, ещё одна женщина позже скончалась в больнице. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.