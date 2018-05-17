Из-за чемпионата мира по футболу тагильские школьники будут добираться до лагерей самостоятельно

В этом году доставка тагильчан до загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛов) будет осуществляться в основном родителями на личном транспорте. Сегодня в городе нет специализированных автобусов для массовой перевозки детей, которые соответствуют всем необходимым техническим требованиям. По словам директора Центра организации отдыха и оздоровления детей Сергея Зингера, в прошлые годы город заказывал несколько транспортных средств у екатеринбургской фирмы. Однако в этом году все автобусы заранее были арендованы для чемпионата мира по футболу.

«Для тех родителей, которые не смогут доставить детей самостоятельно, будут всё же организованы автобусы, но дети будут доставляться в сопровождении родителей. В прошлом году мы также доставляли детей, проблем не было», — отметила замначальника управления образования Татьяна Гура.

Всего в этом году планируется оздоровить более 30 тысяч детей, 6670 из них — в загородных лагерях. К приёму 840 детей готов лагерь «Баранчинские огоньки», собственником которого является ЕВРАЗ НТМК. Здесь транспортной проблемы не возникнет.

«Заключены все договоры с подрядными организациями, в том числе на оказание услуг питания, медицинских услуг. Сейчас ведётся ремонт фасадов всех корпусов, закуп оборудования для столовой. Проведена акарицидная обработка. Первый заезд планируется 1 июня. Доставка будет осуществляться транспортом от комбината», — рассказал начальник отдела социального развития Дивизиона Урал ООО «ЕвразХолдинг» Роман Асаев.

На капитальные ремонты ЗОЛов в Нижнем Тагиле в 2018 году выделено 38 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют ряд корпусов, санитарных и технических помещений. Сейчас Служба заказчика городского хозяйства занимается размещением конкурсной документации на эти виды работ.

Питание будет организовано из расчёта 327,9 рубля на одного ребёнка в день в лагерях, где оказывается услуга питания; 283,8 рубля там, где работает своя столовая, и 127,7 рубля в лагерях дневного пребывания.