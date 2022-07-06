Из-за аварии жители ГГМ утром остались без электричества 

Утром 6 июля в Нижнем Тагиле в районе ГГМ и посёлка Горбуново произошло массовое отключение электричества. При обращении в ЕДДС местным жителям пояснили, что на кабельных линиях произошла авария, которая потребовала обесточивание значительной части района. Жители Гальянки и Горбуново оставались без света больше двух часов.

Как пояснили АН «Между строк» в отделе по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго», с утра произошло сразу два аварийных отключения, связанные с повреждением кабельной линии.

«6 июля В 7.32 произошло аварийное отключение электроснабжения из-за повреждения потребительской кабельной линии. В результате без электричества остались около 500 частных домов посёлка Горбуново и несколько организаций. Специалисты АО "Облкоммунэнерго" оперативно определили и отключили неисправный участок. В 8.46 электроснабжение жителей посёлка было восстановлено. Тем же утром произошло аварийное отключение кабельной линии и нескольких трансформаторных подстанций, питающих многоквартирные дома по улице Захарова, Октябрьскому проспекту и прилегающих территорий. Энергетики провели осмотр линии и трёх трансформаторных подстанций компании, включили потребителей в 9.46. При этом некоторые потребители оставались без электроснабжения, поскольку часть участка этой линии и две подстанции принадлежат сторонней организации в лице управляющей компании», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезинцева.

Причина повреждения кабельной линии выясняется, уточнили в компании.