Из-за аномально тёплой зимы сезон клещей может увеличиться на два месяца

Сезон активности клещей из-за аномально тёплой зимы в текущем году может растянуться на восемь месяцев, в то время как раньше он длился шесть, со ссылкой на центр эпидемиологии Роспотребнадзора пишут «Известия».

По словам специалистов, клещи уже начали просыпаться — в нескольких российских регионах первые укусы этих членистоногих были зафиксированы в феврале, речь идёт о Новосибирске, Магнитогорске и Московской области. Обычно клещи выходят из спячки на полтора-два месяца позже, в норме это происходит в апреле.

Если аномально тёплая зима повторится, это повлияет на смещение клещевого сезона, он станет более продолжительным. Например, в Приморье он обычно длится семь месяцев: клещи там просыпаются раньше и уходят позже, чем в других регионах.

«Случаи присасывания там могут быть в апреле и в ноябре. В других же субъектах сезон начинается примерно на месяц позже и заканчивается на месяц раньше. Теперь пример Приморья может стать характерным и для других регионов России», — рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Отмечается, что также вырастет процент опасных членистоногих. Чем больше численность грызунов, тем больше клещей будет заражено энцефалитом и т. д. Именно такие животные, как землеройка, полёвка, бурозубка, являются переносчиками этих инфекций. С 2018 года отмечается рост численности грызунов, в данный момент она необычайно высокая.

В норме ежегодно в медучреждения обращается около 500 тысяч человек с укусами клещей, фиксируется 8–10 тысяч случаев заболевания клещевым боррелиозом, 2 тысячи — клещевым энцефалитом и 2–3 тысячи — клещевым риккетсиозом. Но эти цифры вырастут из-за изменений сезона активности клещей, заявили в Роспотребнадзоре.