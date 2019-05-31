«Из всех садов и кладбищ таскают». В Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали 156 детей

Более 760 тагильчан, в том числе 156 детей, пострадали в Нижнем Тагиле от укусов клещей. В прошлом году за тот же период было зарегистрировано в три раза меньше нападений. Об этом сегодня, 31 мая, на аппаратном совещании в мэрии рассказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров, отметив, что ситуация «очень серьёзная».

«Самая напряжённая ситуация у нас по садам “Леба” — 15 или 16. В Дзержинском районе, за Пихтовкой попадаются. Если говорить о территории города, то у нас один случай укуса был зафиксирован в парке НТМК, три случая — на “Рогожино” после обработки. Могилы эти находятся в удалении от основного кладбища. Дожди прошли, сейчас маленько подсохнет и будем проводить повторную акарицидную обработку. Других вариантов нет. А так у нас практически из всех садов клещей таскают помаленьку. Пока заражённых клещей на территории нет, но они могут появиться в любой момент», — рассказал АН «Между строк» Валерий Суров.

Суров в очередной раз напомнил присутствующим о важности прививок от клещевого энцефалита.

«Иммуноглобулин у нас сегодня есть. Привиться от клещевого энцефалита можно во всех поликлиниках, но лучше обращаться по месту жительства. Пенсионеры и дети до 3 лет могут поставить прививку бесплатно. Остальные могут купить вакцину прямо в поликлиниках (в киосках) либо в специализированных аптеках. Такая есть, например, на Ленина, напротив “Александровского пассажа”. У кого какой кошелёк, тот такую вакцину и покупает. Я за российскую вакцину», — добавил Суров.

Кроме того, замглавы по соцполитике попросил поставить прививки от кори.

«В области ситуация серьёзная, на двух территориях — в Екатеринбурге и Невьянске — зафиксированы случаи заражения. Вещь эта завозная. И любой человек, побывав в тех городах, так или иначе может привезти её к нам», — сказал Суров.

В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 13 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей. Свыше 4,7 тысячи укушены в Екатеринбурге. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Пышминском, Слободо-Туринском, Талицком и Рефтинском городских округах, а также в Байкаловском, Ирбитском муниципальных районах и в Камышлове.